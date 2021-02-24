Жиру установил личный рекорд результативности в Лиге чемпионов

Оливье Жиру забил гол-красавец в ворота Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и установил личный рекорд — сообщает Sky Sports.
Этот мяч стал для француза 6-м в Лиге чемпионов сезона-2020/21. До этого его лучшим результатом было 5 голов за Арсенал в сезоне-2015/16.
Стоит отметить, что эти 6 мячей он забил в 3-х выездных матчах.
Гол Жиру стал единственным в матче и принес Челси важную победу.
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