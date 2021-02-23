Маунт пропустит ответный матч против Атлетико

23 февраля 2021

Мейсон Маунт, getty images

Полузащитник не поможет лондонцами во втором поединке.

Атлетико в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов принимает на своем поле лондонский Челси.

Полузащитник "пенсионеров" Мейсон Маунт получил желтую карточку уже на первой минуте поединка, из-за чего пропустит ответную встречу из-за перебора предупреждений.

Отметим, что Томас Тухель чередует молодого англичанина в основном составе с дорогостоящим приобретением "синих" Каем Хаверцем.

Матч Атлетико — Челси начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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