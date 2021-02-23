Лацио — Бавария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Бавария в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против Лацио на выезде.

Лацио — Бавария

Вторник, 23 февраля, 22:00. Рим, Стадио Олимпико. Главный арбитр встречи — Орель Гринфилд (Израиль).

Лацио на стадии группового этапа попал в квартет с Боруссией Д, Брюгге и Зенитом. Римляне до последнего боролись за первую строчку, но все-таки пропустили вперед немцев. Лацио подходит к матчу в достаточно хорошей форме. "Орлы" стабильно набирали очки в тех матчах, где были должны, но в очных встречах с лидерами терпели неудачи, хоть и показывали неплохую игру.

Бавария, в свою очередь, попала в группу с Атлетико, Зальцбургом и Локомотивом М, где не испытала особых проблем с завоеванием первого места. Сейчас мюнхенцы немного нестабильны после победы на клубном чемпионате мира и, возможно, уязвимы, а потому к игре против Лацио нужно относиться с полной серьезностью.

В прошлом туре чемпионата Германии мюнхенцы уступили Айнтрахту на выезде со счетом 1:2, а еще ранее с трудом вырвали ничью у Арминии. Сказалась ли усталость из-за плотного графика или недооценка из-за кучи триумфов — сложно сказать, но что Бавария сейчас не та привычная машина — факт.

Лацио же перед матчем Лиги чемпионов минимально обыграл Сампдорию. Нет сомнений, что римляне бросят все силы, чтобы сотворить сенсацию, но их игра в обороне оставляет желать лучшего, а потому сложно поверить, что дальше пройдут именно римляне.

Примечательно, что за свою славную историю команды так ни разу и не встречались друг с другом. Что касается кадровой ситуации, то Индзаги не сможет рассчитывать на Стракошу и Луиса Фелипе. Под большим вопросом находится участие Раду.

У Баварии куда более внушительный список футболистов из лазарета. Там и Павар, и Коста, и Толиссо. Плюс несколько молодых футболистов. Непонятно, ждать ли возвращение Мюллера, а также состояние Гнабри.

Ориентировочные составы:

Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Мусаккьо — Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич -- Корреа, Иммобиле

Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Чупо-Мотинг, Коман — Левандовски

Не сыграют: Стракоша, Фелипе, Раду — Коста, Толиссо, Гнабри, Нюбель, Павар

Интересные факты:

Бавария выиграла 16 из последних 17 матчей в Лиге чемпионов.

Бавария забивала не менее 2 голов в 15 из последних 17 матчей Лиги чемпионов.

Лацио не проигрывал в последних 6 матчах Лиги чемпионов.

Тренеры говорят:

Симоне Индзаги, тренер Лацио:

"Завтрашний матч станет кульминацией нашей пятилетней работы. Мы трудились этим фантастическим коллективом, и должны доказать, что это было не напрасно".

"Мы должны сыграть лучший матч, на который мы способны, получить удовольствие от игры и добиться результата. Бавария выиграла Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира — этим все сказано".

Ханси Флик, тренер Баварии:

"Чтобы играть и побеждать в Лиге чемпионов, необходимо находится на пике формы. Это особенные матчи, и отношение к ним у игроков особенное".

"Естественно, у нас есть идеи и план, по которому мы собираемся действовать. Каков он — мы постараемся продемонстрировать со старта поединка. Я уверен, что нам это удастся".