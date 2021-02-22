Лацио — Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Лацио — Бавария.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лацио примет Баварию.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Лацио и Бавария ни разу не встречались между собой в еврокубках. За свою историю Лацио 16 раз играл с командами из Германии (7 побед, 4 ничьи и 5 поражений), а Бавария 41 раз встречалась с представителями Италии (17, 9, 15).

В последних турах чемпионатов Лацио обыграл Сампдорию — 1:0, а Бавария проиграла Айнтрахту Ф — 1:2.

Матч Лацио — Бавария состоится во вторник, 23 февраля, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.