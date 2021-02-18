Пирло — о неназначенном пенальти на Роналду: Арбитр сказал, что не хотел смотреть повтор

Коуч раскритиковал рефери матча с Порту.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал неназначенный пенальти на Криштиану Роналду в матче против Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Очевидно, что там был чистый пенальти. Судьи делают разницу. Он объяснил после матча нам свое решение. Сказал, что не хотел смотреть повтор, так как дополнительное время истекло. Это непонятно и странно с его стороны.

Если эпизод может изменить ход встречи, ты обязан пойти и посмотреть повтор. Ты должен иметь смелость назначить 11-метровый, даже если эпизод был на последней секунде игры", — цитирует Пирло Italian Football News.

Отметим, что первый матч между командами завершился победой Порту с минимальным преимуществом (2:1).

Видео голов и обзор встречи Порту — Ювентус можно смотреть на Football.ua.