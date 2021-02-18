Порту — Ювентус 2:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Ювентус усложнил себе задачу по выходу в следующую стадию Лиги чемпионов, неожиданно уступив в гостях Порту в первом матче 1/8 финала турнира.

Подопечные Андреа Пирло являлись безоговорочными фаворитами в преддверии данного противостояния, однако действующему чемпиону Португалии удалось добыть победу благодаря голам Тареми и Мареги со счетом 2:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Порту — Ювентус:



Порту - Ювентус 2:1

Голы: Тареми, 2, Марега, 46 — Кьеза, 83

Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Корона (Ндиайе, 90+1), Урибе, Оливейра (Консейсау, 90), Отавио (Диас, 57) — Марега (Груич, 66), Тареми.

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини (Демирал, 35), Алекс Сандро — Кьеза, Рабио, Бентанкур, Маккенни (Мората, 63) — Кулусевски (Рэмси, 77), Роналду.

Предупреждения: ... — де Лигт, Данило, Демирал, Алекс Сандро.