Кьеза: Настрой Ювентуса был совершенно неправильным

Нападающий туринского Ювентуса прокомментировал поражение его команды в первом матче против Порту.

Туринский Ювентус в первом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА потерпел неожиданное гостевое поражение от португальского Порту, сумев ответить лишь одним забитым мячом на взятия ворот со стороны соперников в начале обоих таймов (1:2).

Порту — Ювентус 2:1 Видео голов и обзор матча

Нападающий "зебр" Федерико Кьеза на послематчевом интервью назвал, по его мнению, наиболее ключевые проблемы чемпионов Италии в этом поединке, который в последствии сказались на результате.

"Мы плохо настроились на игру, а после быстро пропущенного гола стало только сложнее. Когда играешь не лучшим образом и при этом еще теряешь концентрацию, соперник на этом уровне может легко тебя наказать.

Наш настрой был совершенно неправильным. Я не могу объяснить, почему так произошло, но в итоге нам все же удалось забить гол, который дает нам надежду перед ответным матчем", — осторожно заявил Федерико.

Ответная игра между туринским Ювентусом и португальским Порту запланирована на 9 марта.