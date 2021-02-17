Гол Тареми в ворота Ювентуса после ошибки Щесны и Бентанкура

Ювентус отправился в гости к Порту в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Несмотря на безоговорочный статус фаворита у "старой синьоры", именно игроки хозяев повели в счете уже на второй минуте встречи.
Причиной пропущенного гола стала ошибка Бентанкура при передаче, на которую не успел среагировать голкипер Щесны. Форвард Порту Тареми успешно воспользовался оплошностью соперников и реализовал момент.
Видео гола Мехди Тареми:
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