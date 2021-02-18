Консейсау: Ювентус нанес лишь один опасный удар по воротам — на 70-й минуте

Наставник Порту высказался о победе над Ювентусом в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Ювентус усложнил себе задачу по выходу в следующую стадию Лиги чемпионов, неожиданно уступив в гостях Порту в первом матче 1/8 финала турнира. Главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау

прокомментировал результат данного противостояния.

"Забивали мы совсем не случайно, сработал наш прессинг. Ребята идеально воплотили в жизнь план на игру. Мы до самого конца действовали очень организованно — и в нападении, и в обороне. Команда заслуживает самых добрых слов за этот матч. Поздравляю всех игроков — именно они добились этой победы, отработав на все сто".

"Мы замечательно играли и могли забить третий мяч усилиями Сержиу Оливейры. Пропущенный гол подпортил настроение: игроки не заслуживали пропущенного мяча".

"Ювентус нанес лишь один опасный удар по воротам — на 70-й минуте. А ведь мы говорим о чемпионе Италии, в распоряжении которого есть игроки, которых считают одними из лучших в мире. Это доказывает, что сегодня мы сыграли очень сильно", — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Порту — Ювентус вы можете на Football.ua.