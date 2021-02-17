Ювентус сенсационно уступил Порту в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

Команда Андреа Пирло усложнила себе задачу по выходу в четвертьфинал самого престижного еврокубка.

Завершился первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Порту и туринским Ювентусом, который прошел в Португалии на стадионе Драган.

Подопечные Андреа Пирло являлись безоговорочными фаворитами в преддверии данного противостояния, однако действующему чемпиону Португалии удалось не просто составить серьезную конкуренцию туринцам, но и добыть победу.

Уже на второй минуте встречи игроки Ювентуса пропустили первый мяч, когда полузащитник Бентанкур отдал ужасную передачу на голкипера своей команды Щесны. Поляк не успел отреагировать на неудобный пас уругвайца, чем успешно воспользовался Тареми и вывел Порту вперед.

Тем не менее, для туринского гранда это стало только началом на пути к поражению. На 46-й минуте "старая синьора" пропустила снова, но на этот раз автором гола стал Маренга. И пусть Федерико Кьезе удалось отыграть один мяч на 83-й минуте, подарим надежду на камбэк, финальный свисток все-таки зафиксировал победу Порту со счетом 2:1.

Порту - Ювентус 2:1

Голы: Тареми, 2, Марега, 46 — Кьеза, 83

Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду — Корона (Ндиайе, 90+1), Урибе, Оливейра (Консейсау, 90), Отавио (Диас, 57) — Марега (Груич, 66), Тареми.

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини (Демирал, 35), Алекс Сандро — Кьеза, Рабио, Бентанкур, Маккенни (Мората, 63) — Кулусевски (Рэмси, 77), Роналду.

Предупреждения: ... — де Лигт, Данило, Демирал, Алекс Сандро.