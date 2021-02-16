Лопетеги: Некогда любоваться "пейзажем", надо двигаться вперед

Главный тренер Севильи прокомментировал подготовку к первому матчу 1/8 финала против Боруссии Д.

Хулен Лопетеги считает атаку Боруссии Д одной из лучших в Европе, однако уверен, что ей можно успешно противостоять.

"Мы не собираемся зацикливаться на том, что нам уже удалось, надо думать о том, что еще предстоит сделать, — сказал тренер Севильи на предматчевой пресс-конференции. — Мы сейчас на середине пути к цели, поэтому некогда любоваться "пейзажем", надо идти дальше".

"Точно так же не стоит обращать внимание на определенные временные трудности, которые переживает наш соперник. Боруссия Д — одна из сильнейших команд Европы по атакующему потенциалу. В команде собрано множество отличных форвардов, не только Холанд, но и Санчо, Ройс... Превзойти ее будет сложно, но мы постараемся".

"Могу сообщить, что к тренировкам в общей группе приступил Навас, но будет ли он играть, мы решим непосредственно в день матча".

Матч Севилья — Боруссия Д состоится в среду, 17 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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