Ройс: Игра против Севильи стала хорошей заявкой со стороны Боруссии Д

Капитан дортмундской Боруссии подвел итоги успешного выездного поединка его команды против андалузской Севильи.

Первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против андалузской Севильи для дортмундской Боруссии проходил на поле соперников. Коллективу Эдина Терзича пришлось отыгрывать быстро пропущенный мяч, однако усилиями голеадора Эрлинга Холанда и Махмуда Дауда немецкий коллектив сумел обеспечить себе необходимый результат (3:2).

Севилья — Боруссия Дортмунд 2:3 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "шмелей" Марко Ройс в своем послематчевом общении с журналистами похвалил команду за работу на футбольном поле, отметив при этом, что победа на Рамон Санчес Писхуан является лишь малым шагом на пути к трофею для Дортмунда.

"Первый тайм — не считая пропущенного гола мяча — прошел именно так, как мы предполагали. Мы были очень компактны, размещались чуть глубже обычного, неплохо отбирали мячи и быстро играли вперед. Именно за счет этого нам удалось отыграть не только быстрый гол, но и закрепить за собой лидерство по счету.

Первый тайм прошел для нас очень хорошо, второй — чуть хуже, потому что мы стали слишком пассивными. Нам не хватило контроля над мячом и глубины атаки, поэтому мы допускали много ошибок на ровном месте. Со временем, играть становилось все труднее и труднее, но мы очень, очень счастливы, что выиграли на поле соперников.

Сегодняшняя игра была хорошей заявкой с нашей стороны. Теперь у нас есть два дня, а потом —наступит пора играть в дерби против Шальке. В Гельзенкирхене мы должны показать на поле, по крайней мере, то же самое, что и сегодня", — подытожил Марко Ройс.

Ответная игра между дортмундской Боруссией и андалузской Севильей пройдет 9 марта.