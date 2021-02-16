Роналду: Я могу надеяться, что матч с Порту станет началом долгого пути до финала

Португальский форвард Ювентуса уверен в победе своей команды.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка в 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

"Завтра у Ювентуса будет очень важная игра против очень сильной команды, и я могу только надеяться, что эта игра станет началом долгого пути, который мы хотим пройти до финала. Уважение к сопернику, стремление к победе и 100% концентрация на наши цели", — написал Роналду в своем твиттере.

Напомним, что поединок Порту — Ювентус пройдет завтра, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна заявка "старой синьоры" на матч против "драконов".

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