Бонуччи, Мората и Роналду попали в заявку Ювентуса на матч с Порту

Первый поединок против Порту "старая синьора" проведет в Португалии.

Стала известна заявка туринского Ювентуса на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

В список игроков, которые попали в заявку "старой синьоры", числятся Леонардо Бонуччи, Аарон Рэмси и Пауло Дибала.

При этом наставник команды Андреа Пирло уже успел заявить о том, что не рассчитывает на этих троих футболистов в Португалии.

Напомним, что поединок Порту — Ювентус пройдет завтра, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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