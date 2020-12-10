Конте — журналистке: Подумай, прежде чем задавать вопросы

Наставник миланского Интера был резок в высказываниях после вылета его команды из еврокубков.

Миланский Интер не смог одержать необходимый ему результат в матче против донецкого Шахтера (0:0), в результате чего был вынужден досрочно завершить выступления на международной арене в этом сезоне.

Интер — Шахтер 0:0 Видео матча

По этой причине темпераментный наставник "нерадзурри" Антонио Конте во время послематчевого интервью журналистке Анне Бильо, жене директора французского ПСЖ Леонардо, грубым образом ответил на вопрос о причинах столь кардинального отличия прошедшего поединка от недавнего матча в полуфинале Лиги Европы (5:0) в августе этого года: "Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому пошли на изменения. Подумай, прежде чем задавать вопросы".

В тоже время, на вопрос итальянского специалиста Фабио Каппело о "плане B" для миланского клуба главный тренер Интера отвечал уже более уравновешено: "План B есть, но я не буду его озвучивать. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют".

Миланский Интер теперь будет вынужден сосредоточиться на выступлениях на внутренней арене, ведь в шести матчах группового этапа сумел добыть только одну победу.