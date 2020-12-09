Цыганков — о матче с Ференцварошем: Ощущения двоякие, но главное, что есть результат

Игрок Динамо прокомментировал важную победу своей команды в матче Лиги Чемпионов.

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков поделился мнением о матче шестого тура групповой стадии Лиги Чемпионов, в котором его команда обыграла на своем поле Ференцварош (1:0).

"Мы понимали, что нас устроит и ничья, но играть на нее, тем более дома, не в принципах киевского Динамо. Кроме того, мы сыграли с Ференцварошем на выезде со счетом 2:2, хотя вели после первого тайма 2:0, и знали, что тот матч могли выигрывать, поэтому хотели победить. Первая победа в Лиге чемпионов поможет ребятам, в том числе и мне в будущем.

Безусловно, гол – это переломный момент в матче. У соперников были свои возможности, они могли забивать, но мы выстояли и реализовали свой шанс, переломив ход игры. После этого уже играли по счету. Сегодня мы играли не в тот футбол, который хотим показывать, но добились результата. Поэтому ощущения двоякие, но главное, что есть евровесна.

Остались ли силы на последний матч первой половины сезона? Физические силы мы всегда найдем. Понятно, что игра с Колосом будет последней перед зимней паузой, но у нас есть определенная задача, поэтому расслабляться нельзя. Мы должны поставить точку в этом году и только после этого идти в отпуск", — приводит слова Цыганкова официальный сайт Динамо.

Обыграв Ференцварош (1:0), киевляне набрали четыре очка в матчах групповой стадии Лиги Чемпионов и заняли в своем квартете третье место, позволяющее выступать в плей-офф Лиги Европы.

Ранее защитник Динамо Денис Попов заявил, что команда отдала даже больше, чем все силы, чтобы добыть победу.