Роналду: Мне всегда приятно встречаться с Месси

Звездный нападающий Ювентуса высказался о соперничестве с лидером каталонского клуба.

Игрок Ювентуса Криштиану Роналду поделился мыслями о своем личном противостоянии с нападающим Барселоны Лионелем Месси после победного матча против каталонцев (3:0).

"Всегда трудно играть с Барселоной на выезде, у них отличная команда. Но мы приехали сюда с правильным настроем. Мы здорово отыграли первые 30 минут, когда сумели забить дважды, и неплохо выглядели во втором тайме, в котором забили еще раз и одержали победу.

Для меня голы, забитые на Камп Ноу, всегда особенные. Мы с Месси соревнуемся на поле уже 12-13 лет и мне всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня честь сражаться против него. Я всегда радуюсь забитым мячам, когда играю против Месси. Голы — это важно, но главное – продолжать играть на прежнем уровне, ведь постоянно держать планку очень непросто", – цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.

Благодаря уверенной победе над Барселоной (3:0) Ювентус набрал 15 очков в матчах групповой стадии Лиги Чемпионов и сумел занять первое место в своей группе, опередив каталонцев за счет лучшего результата в очных встречах. Отметим, что в этом поединке Роналду отличился дублем.

Ранее португалец заявил, что никогда не считал Месси своим соперником.