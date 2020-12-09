Буффон установил рекорд по количеству сэйвов после ударов Месси

Голкипер Ювентуса сумел не пропустить от главной звезды каталонцев.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Барселоны (3:0) вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон провел очередной "сухой" матч в своей карьере.

Кроме этого, 42-летний футболист сделал рекордное количество сэйвов после ударов нападающего каталонского клуба Лионеля Месси, сообщает Football Italia.

В этом поединке Месси нанес семь ударов в створ в створ ворот соперника, однако ни один из них не стал результативным. Таким образом, опытный голкипер "Старой Синьоры" записал на свой счет семь сэйвов после ударов Месси. До этого такое количество попыток аргентинца не удавалось нейтрализовать никому.

В последний раз лидер Барселоны попадал в створ ворот соперника не менее семи раз еще в октябре 2018 года в матче Лиги Чемпионов.

Месси и Буффон встречались на футбольном поле шесть раз в карьере, но только в одном из этих поединков аргентинец смог забить легендарному вратарю. После матча футболисты обменялись игровыми футболками.

Ранее Джанлуиджи Буффон назвал уверенную победу своей команды над Барселоной неслучайной.