Пирло — о матче с Барселоной: Тактический план на игру отлично сработал

Наставник Ювентуса прокомментировал победный поединок своей команды в Лиге Чемпионов.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мнением о матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда обыграла Барселону (3:0).

"Эта победа очень важна для нас. Когда ты выходишь на поле с таким старанием и концентрацией, это может компенсировать определенные недостатки в качестве игры. Тактический план на матч отлично сработал, игроки действовали очень хорошо и создали много голевых моментов.

Роналду был очень мотивирован хорошо проявить себя здесь, в матче против принципиального для себя соперника, а когда у тебя есть мотивация, игра дается легче.

Сезон состоит из большого количества матчей и, конечно, проще настраиваться на такие поединки, как этот, но нам не нужно забывать про главную цель – победа в Серии А. Поэтому мы должны быть также сконцентрированы и собраны в матчах внутреннего чемпионата", — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

Победа над Барселоной с разницей в три мяча (3:0) позволила Ювентусу набрать 15 очков и занять первое место в своей группе, опередив каталонцев благодаря лучшему результату в очных встречах. Напомним, что в первом матче этих команд итальянский клуб уступил на своем поле со счетом 0:2.

Ранее лидер Ювентуса Криштиану Роналду заявил, что никогда не считал Месси своим соперником.