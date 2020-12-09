Барселона — Ювентус 0:3 Видео голов и обзор матча

Ювентус разгромил в гостях Барселону в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Подопечные Андреа Пирло отправили в ворота соперника три безответных мяча, благодаря чему вышли в раунд плей-офф турнира с первого места.
Лидер Ювентуса Криштиану Роналду дважды реализовал пенальти на Камп Ноу, а полузащитник Вестон Маккенни забил после подачи Хуана Кудрадо в штрафную.
Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус:
Барселона — Ювентус 0:3
Голы: Роналду, 13 (пен), Маккенни 20, Роналду, 52 (пен)
Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Лангле (Умтити, 55), Альба (Фирпо, 55) — Пьянич, де Йонг — Тринкан (Брейтвейт, 46), Месси, Педри (Пуч, 66) — Гризманн.
Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, де Лигт — Куадрадо (Бернардески, 85), Маккенни, Артур (Бентакур, 71), Алекс Сандро — Рэмси (Рабио, 71) — Мората (Дибала, 85), Роналду.
Предупреждения: Альба, Лангле, Умтити, Фирпо — Рэмси, Мората, Данило
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!