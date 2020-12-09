Барселона — Ювентус 0:3 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Ювентус разгромил в гостях Барселону в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Андреа Пирло отправили в ворота соперника три безответных мяча, благодаря чему вышли в раунд плей-офф турнира с первого места.

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду дважды реализовал пенальти на Камп Ноу, а полузащитник Вестон Маккенни забил после подачи Хуана Кудрадо в штрафную.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус:

Барселона — Ювентус 0:3

Голы: Роналду, 13 (пен), Маккенни 20, Роналду, 52 (пен)

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Лангле (Умтити, 55), Альба (Фирпо, 55) — Пьянич, де Йонг — Тринкан (Брейтвейт, 46), Месси, Педри (Пуч, 66) — Гризманн.

Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, де Лигт — Куадрадо (Бернардески, 85), Маккенни, Артур (Бентакур, 71), Алекс Сандро — Рэмси (Рабио, 71) — Мората (Дибала, 85), Роналду.

Предупреждения: Альба, Лангле, Умтити, Фирпо — Рэмси, Мората, Данило

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!