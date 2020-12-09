Ювентус разгромил Барселону и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места

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Барселона сошлась с Ювентусом в домашнем противостоянии, которое прошло в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

До самого матча оба коллектива уже решили свою задачу по выходу в плей-офф турнира, однако лидерство "сине-гранатовых" в своем квартете могло измениться в случае поражения с разрывом минимум в три гола.

Несмотря на уверенную победу в Турине со счетом 2:0, на своем поле Барселоне не удалось повторить свой успех. Более того, подопечные Рональда Кумана потерпели разгромное поражение, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду дважды реализовал пенальти на Камп Ноу, а полузащитник Вестон Маккенни реализовал свой момент после подачи Хуана Кудрадо в штрафную. Туринцы забили и четвертый гол, однако арбитр отменил его из-за офсайда.

Таким образом, Ювентус догнал в таблице Барселону по количеству набранных очков, а также вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, опередив каталонцев по дополнительным показателям. Барселона же завершают групповой этап на второй строчке.

Барселона — Ювентус 0:3

Голы: Роналду 13 (пен), Маккени 20, Роналду 52 (пен)

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Лангле (Умтити 55), Альба (Хуниор, 55) — Пьянич, де Йонг — Тринкан (Брейтуейт, 46), Месси, Педри (Пуч, 66) — Гризманн.

Ювентус: Буффон — Данило, Бонуччи, де Лигт — Куадрадо (Бернардески, 85), Маккенни, Артур (Бентакур, 71), Алекс Сандро — Рэмси (Рабио, 71) — Мората (Дибала, 85), Роналду.

Предупреждения: Альба, Лангле, Умтити, Хуниор — Рэмси, Мората, Данило