Куман: Барселона ни разу не контролировала ход игры в течение 90 минут

Главный тренер каталонцев дал комментарий после матча.

Барселона на своем поле уступила Ювентусу со счетом 0:3 и пропустила итальянскую команду на первое место в группе.

Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман раскритиковал игру своей команды.

"Мне не понравилось, как мы начали этот матч, без агрессии, как будто старались не проиграть, а не играть на победу. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Плохо сыграли в обороне. Мы проиграли матч в первые полчаса.

Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне. Ювентус выглядел гораздо убедительнее.

По правде говоря, я даже удивился, как плохо мы начали, нам не хватало желания. Отыграться с 0:2 очень трудно против таких команд, как Ювентус. Всегда становится тревожно, когда команда начинает так неуверенно.

У нас много хороших игроков. Нужно, чтобы все были готовы. Если они вернутся в строй, мы сможем конкурировать. Мы это знаем. Обязательно проанализируем этот матч и наши ошибки. Мы хорошо стали играть при счете 0:2, но нужно начинать в таком ключе с первых минут", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.