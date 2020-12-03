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-
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-
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-
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-
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-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
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-
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-
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"Динамо Киев маэстро Луческу обыграно без особых стараний": обзор итальянской прессы после игры киевлян

03 декабря 2020

Ювентус — Динамо, Getty Images

Football.ua собрал мнения ведущих изданий Италии о поединке Лиги чемпионов.

Пятый поединок на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов вновь не принес успешного результата для киевского Динамо.

Подопечные Мирчи Луческу в гостях уступили туринскому Ювентусу (0:3), однако в голове они держали, скорее, будущее противостояние против венгерского Ференцвароша, по исходу которого и можно будет окончательно судить об успешности выступлений киевлян в первой части еврокубкового сезона.

Football.ua собрал реакцию итальянских СМИ на победу "бьянконери" и их выступление в Турине.

La Gazzetta dello Sport: "Беспроблемный дебют дамы среди коллег-мужчин", — с такой точки зрения подходит издание к происходящему на поле в этот вечер, сделав акцент на дебютный поединок в Лиге чемпионов для женщины-арбитра Стефани Фраппар в качестве главного рефери.

"Ночь, которую Федерико Кьеза не забудет, потому что он забил свой первый гол в Ювентусе и в Лиге чемпионов, а затем приложил руку к двум следующим взятиям ворот. С первых минут было понятно, что для него этот вечер станет хорошим", — тут уже "Гадзетта" делает акцент на наиболее результативном футболисте в этой игре.

"Поклонники "бьянконери" после первого тайма опасались возможного повторения сценария из матча против Беневенто, но на этот раз Криштиану Роналду был в игре, а его присутствие имеет решающее значение".

Tuttosport: "Команда Пирло доминировала над украинцами", — таков короткий итог противостояния на Альянц Стэдиум от данного издания.

Не был упущен из виду также и исторический дебют Стефани Фраппар: "На поле в этот вечер улыбались две дамы: арбитр и "Старая Синьора"".

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"Ювентус справился с соперником достаточно быстро, несмотря на отсутствие голов непосредственно в стартовом отрезке. В завершении противостояния туринцы грамотно управляли расходом своей энергией, памятуя о субботнем дерби, однако допустили несколько опасных моментов у своих ворот. Однако Щесны был прекрасен".

Corriere dello Sport"Если в первом тайме Ювентус играл с небольшой долей риска, то уже после перерыва доминирование туринцев было угрожающим", — так считает редакция данного издания.

"Киевское Динамо маэстро Луческу обыграно без особых стараний, а первое место, которое, как ранее и предполагалось, будет разыграно на Камп Ноу, где Ювентус должен не только победить, а еще и разгромить Барселону для того, чтобы возглавить группу и при жеребьевке избежать опасной дуэли с Баварией, Сити, Ливерпуль или Челси уже в 1/8 финала", — в один абзац Corriere dello Sport вместил и краткий обзор встречи, и возможные дальнейшие варианты развития событий для Ювентуса.

La Stampa"Была добыта важная победа, однако неплохой темп Ювентуса в Лиге чемпионов все равно выглядит более медленным, чем старания идущей параллельным курсом каталонской Барселоны. Первое место выглядит достаточно призрачным, однако все решится в игре на Камп Ноу", — так считает издание.

А вот как оценили игру Ювентуса и Динамо болельщики:

"Каждая игра индивидуальна, но, если в 3 играх команда не может забить гол, а пропускает при этом 10, я могу с уверенностью говорить, что ее уровень хуже, чем Динамо и Ференцвароша. А Реал умудрился проиграть этой команде дважды".

"Один только намек на евровесну не делает игру команды успешной. Динамо было слабым, Ювентус без труда победил 3:0, но я до сих пор не вижу идей в их игре. Роналду и Мората тянут партнеров за уши. Хорошо, что наконец-то Кьеза начал показывать игру на правом фланге, а Алекс Сандро прибавляет от матча к матчу".

 

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