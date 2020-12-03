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-
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-
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
Истанбул Башакшехир
-
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-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
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-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
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-
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Гол в ворота Динамо Киев стал для Роналду юбилейным, 750-м в карьере

03 декабря 2020

Гол в ворота Динамо Киев стал для Роналду юбилейным, 750-м в карьере

Португалец не собирается останавливаться.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус дома переиграл киевское Динамо (3:0).

На 57-й минуте встречи своим голом отметился португалец Криштиану Роналду. Он принял мяч от Альваро Мораты и прошил ворота Георгия Бущана.

Этот мяч стал юбилейным для Роналду, 750-м в профессиональной карьере. 450 он забил в футболке мадридского Реала, 118 – за английский Манчестер Юнайтед, 102 – за сборную Португалии, 75 – за Ювентус, 5 – за лиссабонский Спортинг.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 7 матчей за "старую сеньору" во всех турнирах, в которых он забил девять голов.

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