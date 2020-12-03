Гол в ворота Динамо Киев стал для Роналду юбилейным, 750-м в карьере

Португалец не собирается останавливаться.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус дома переиграл киевское Динамо (3:0).

На 57-й минуте встречи своим голом отметился португалец Криштиану Роналду. Он принял мяч от Альваро Мораты и прошил ворота Георгия Бущана.

Этот мяч стал юбилейным для Роналду, 750-м в профессиональной карьере. 450 он забил в футболке мадридского Реала, 118 – за английский Манчестер Юнайтед, 102 – за сборную Португалии, 75 – за Ювентус, 5 – за лиссабонский Спортинг.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 7 матчей за "старую сеньору" во всех турнирах, в которых он забил девять голов.