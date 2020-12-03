Кендзера — лучший игрок Динамо в матче против Ювентуса по оценке Whoscored, Вербич — один из худших

Правый защитник Динамо Томаш Кендзера провел хороший матч.

Накануне Динамо противостояло Ювентусу в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч завершился уверенной победой итальянской команды со счетом 3:0.

По версии портала Whoscored, лучшим игроком матча в составе команды Мирчи Луческу стал правый защитник Томаш Кендзера. Его действия оценили в 6,5 баллов. Вслед за поляком расположились Николай Шапаренко (6,4) и два других защитника — Денис Попов и Виталий Миколенко (оба — 6,3).

Худшим игроком матча, согласно порталу, с оценкой 5,7 стал Владимир Шепелев. Также низкие оценки получили Беньямин Вербич и Илья Забарный (оба — 5,8).

Лучшим игроком всего матча признан Федерико Кьеза. Ему поставили высокий балл — 9,1.

На нашем сайте доступен видеообзор матча Динамо — Ювентус.