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-
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
09 декабря
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-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
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-
09 декабря
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-
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Кендзера — лучший игрок Динамо в матче против Ювентуса по оценке Whoscored, Вербич — один из худших

03 декабря 2020

ТОМАШ КЕНДЗЕРА, ФК ДИНАМО

Правый защитник Динамо Томаш Кендзера провел хороший матч.

Накануне Динамо противостояло Ювентусу в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч завершился уверенной победой итальянской команды со счетом 3:0.

По версии портала Whoscored, лучшим игроком матча в составе команды Мирчи Луческу стал правый защитник Томаш Кендзера. Его действия оценили в 6,5 баллов. Вслед за поляком расположились Николай Шапаренко (6,4) и два других защитника — Денис Попов и Виталий Миколенко (оба — 6,3).

Худшим игроком матча, согласно порталу, с оценкой 5,7 стал Владимир Шепелев. Также низкие оценки получили Беньямин Вербич и Илья Забарный (оба — 5,8). 

Лучшим игроком всего матча признан Федерико Кьеза. Ему поставили высокий балл — 9,1.

На нашем сайте доступен видеообзор матча Динамо — Ювентус.

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