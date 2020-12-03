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-
08 декабря
22:00
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-
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-
08 декабря
22:00
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-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
08 декабря
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-
Истанбул Башакшехир
-
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-
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-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
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-
09 декабря
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Луческу: Все эти игры с сильными соперниками должны были сделать Динамо сильнее

03 декабря 2020

мирча луческу, фк динамо

Тренер Динамо прокомментировал матч своей команды против Ювентуса.

Киевляне на выезде уступили туринцам со счетом 0:3

"Сегодня на поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. У нас в составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, естественно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков Ювентуса на сегодняшний день ощутимо выше", — сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

"Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх, которые мы играли до сих пор в этой Лиге чемпионов, мы не доводили дело до конца. Мы выполняли только 50 процентов из того, что должны, а после этого во втором тайме обычно мы допускали ошибки. Я не допускаю, что игроки расслаблялись, но сказывался недостаток опыта, отсутствие концентрации в нужный момент приводил к этим ошибкам. За которые наш соперник нас наказывал. Соперник более опытный, более мастеровитый".

"Собственно говоря, и сегодня мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравняем счет. Но ошибки, допущенные в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезали нам крылья. Во всех играх мы допускали такие ошибки, которые перечеркивали нашу хорошую игру".

"Все эти игры с сильными соперниками должны были сделать нас сильнее. Мы должны учиться, делать выводы. Естественно, игра заключительного тура с Ференцварошем является решающей. Мы должны к ней очень хорошо подготовиться и выйти в евровесну", — резюмировал Луческу.

На нашем сайте доступен видеообзор матча Динамо — Ювентус.

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