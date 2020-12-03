Ювентус — Динамо. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Поединок группового этапа Лиги чемпионов, каким бы ни было его турнирное значение для команды "средней руки", никогда не стоит считать своего рода контрольной игрой с повышенным статусом. С этой точки зрения, заявление о том, что противостояние против туринского Ювентуса на его поле имело вышеописанный статус, было в корне неверным.

Ювентус — Динамо Киев 3:0 Видео голов и обзор матча

Во-первых, у киевского Динамо должна была быть задета гордость на фоне домашнего поражения, которое стало последним поединком еврокубков, который вживую могли лицезреть болельщики на трибунах. Во-вторых, сам статус бренда "зебр" призывает к тому, чтобы показать себя именно в матче против туринцев. В-третьих, Динамо с задачей добыть очки справиться не сумело — соперники перекусили построение Луческу в очередной раз, поэтому полностью контролировали происходящее на поле. Победа Ювентуса была закономерной, но могла стать не такой крупной (3:0).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 5,0. Голкипер Динамо пропустил заметно больше голов, чем заслуживал. Ни один из результативных ударов соперников накрыть возможности не было, хотя именно при мяче Кьезы Бущан был ближе всего к этой цели. Четыре сейва за поединок — не топ-показатель для Георгия в этом сезоне, как мы уже могли видеть, но и явных ошибок он не совершал. Пропустил три, и это ударило по общему впечатлению и оценке.

Томаш Кендзера — 4,5. У польского защитника получилось провести сравнительно неплохой поединок, на фоне партнера на противоположном фланге, со множественными подключениями к атаке, которые завершались передачами внутрь чужой штрафной. В противостоянии против Криштиану Роналду Кендзера не выглядел мальчиком для битья, но и создать серьезной конкуренции именитому португальцу не сумел. Матч для него получился, словно шахматная доска — никогда не знаешь на мат с чьей стороны можешь напороться.

Илья Забарный — Денис Попов — 4,0. Пара в центре обороны Динамо, так уж вышло, может быть обвинена в какой-то мере во всех трех пропущенных голах, ведь решающие удары наносились именно из их зоны ответственности. Впрочем, посыпать голову пеплом не имеет особого смысла, так как тот же Попов приложил достаточно много усилий для блокирования исходивших от оппонентов угроз, а Забарный вновь неплохо выступил на перехвате фланговых передач.

Виталий Миколенко — 3,5. Возвращение Виталия на привычную для него позицию на футбольном поле хотелось отметить положительным комментарием, но поводов для этого сам игрок не дал. Левый защитник Динамо часто терял мяч в атаке, однако компенсировал это хорошим показателем выигранных единоборств. Из атакующих действий — две фланговые подачи в "молоко", непривычно мало как для самого футболиста. А в обороне — три голевых действия от Кьезы, соперником которого он был.

Владимир Шепелев — 3,5. Полузащитник Динамо не смог установить баланс в контроле мяча в отведенном ему участке поля, допускал слишком много потерь, а также редко принимал участие в позиционном розыгрыше.

Сергей Сидорчук — 4,0. Опорный полузащитник Динамо в этом матче играл в аккуратной манере, строго в отведенной ему зоне, а для атаки занимался лишь тем, что двигал мяч между линиями. В персональной борьбе он лишь дважды вышел победителем из пяти попыток, однако сбалансировал этот показатель минимальным числом потерь на фоне всей остальной команды.

Николай Шапаренко — 4,0. Провел неплохой поединок с точки зрения работы с мячом на чужой половине, ведь именно там чаще всего получал передачи от партнеров по команде. Однако с действиями в обострение у Шапаренко в этом матче не пошло. В отсутствии Буяльского, это означало лишь заведомое обезглавливание атакующего звена киевского Динамо. Николай смог проделать схожий объем перемещений, но без остроты эти действия позволяют набрать только малозначимые статистические показатели.

Виктор Цыганков — 3,5. Виктора плотно опекали, в результате чего он мало получал мяч, а, следовательно, и обострение с его стороны приходило реже, чем того могло бы хотеться. Цыганков запомнился только своей подачей/ударом с фланга, с которой пришлось справляться голкиперу Щесны. В статистику даже записали это как упущенный голевой момент, но даже в таком случае — он был всего лишь один.

Беньямин Вербич — 3,5. Если бы в борьбе против Бонуччи на словенце таки бы удалось заработать пенальти в ворота Ювентуса, то он вполне смог бы стать одним из лучших игроков матча. Однако оставшееся время поединка показало, что в качестве форварда в этот вечер Беньямин был далеко не на высоте.

Жерсон Родригес — 4,0. Люксембуржец перспективно начал первую половину поединка, но под окончание своего пребывания на поле совсем пропал с радаров. Жерсон давненько не радовал нас яркой игрой, выбывая из-за травм и прочих причин. Определенные надежды были на его триумфальное возвращение, но случилось иначе — COVID-19 бесследно не прошел.

Владислав Супряга, Карлос Де Пена, Денис Гармаш, Александр Караваев, Богдан Леднев — замены после 0:3 не считаются — под таким слоганом проводил ротацию по ходу отчетного поединка Мирча Луческу. Динамо решило освежить игру лишь в тот момент, когда соперники увеличили преимущество до крупного, но даже против бросившего играть туринского оппонента никто из пятерки (хотя акцент стоит сделать на первой тройке) так и не сумел запомниться.