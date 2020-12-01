Мораес покинул поле из-за повреждения в середине первого тайма матча Шахтер — Реал

Форвард не смог продолжить игру.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на своем поле принимает мадридский Реал.

Примечательно, что на 25-й минуте нападающий дончан Жуниор Мораес был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Вместо него вышел Дентиньо.

Отметим, что Мораес столкнулся с Рафаэлем Вараном еще на 14-й минуте, после чего форварда унесли на носилках, но игрок вернулся на поле и смог продолжить игру в течение 10-и минут.

На 32-ю минуту матча команды так и не открыли счет. На Football.ua доступна онлайн-трансляция встречи.