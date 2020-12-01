Маркос Антонио: Не собираемся сдаваться и хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Хавбек "горняков" — об ответном матче против Реала.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио прокомментировал предстоящий поединок против мадридского Реала в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Почему мы проигрывали Боруссии М? Футбол — непредсказуемый вид спорта, в котором может случиться все, что угодно. На этот вопрос нет однозначного ответа, есть несколько факторов. Но мы знаем, что усилия и самоотверженность каждого будут вознаграждены".

"Мы готовы второй раз обыграть Реал. Знаем, что можем повторить тот успех, которого мы достигли в Мадриде. Команда очень сосредоточена на этом соревновании, и мы хотим вернуться к победам. Не собираемся сдаваться и хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов. О Лиге Европы не думаем даже".

"Реал в порядке. Он получил оплеуху, но в нашем противостоянии может случиться все, что угодно. Мы готовы к любому повороту событий", — сказал Антонио в интервью Marca.

Отметим, матч Шахтер — Реал состоится первого декабря в Киеве, на НСК Олимпийском. Начало игры — в 19:55. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния можно смотреть на Football.ua.