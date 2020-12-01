Мораес: Отсутствие Рамоса — большой плюс для Шахтера

01 декабря 2020

Жуниор Мораес, ФОТО: ФК ШАХТЕР

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес высказался о грядущем поединке Лиги чемпионов.

Сегодня, 1 декабря, Шахтер сразится с Реалом в рамках Лиги чемпионов. 

"Я бы очень хотел сыграть против Серхио Рамоса. Его отсутствие – это большой плюс для нас. Для меня Рамос – это лучший защитник в мире сейчас", - приводит слова Мораеса Футбол NEWS.

"У Реала все футболисты топ уровня, поэтому его заменит квалифицированный футболист".

Скорее всего, пару центрбеков Реала в игре против Шахтера составят Рафаэль Варан и Начо Фернандес.

Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка

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