Бондарь — о матче с Реалом: Нам нужно обязательно добывать три очка

01 декабря 2020

Валерий Бондарь, Getty images

Защитник Шахтера поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги Чемпионов.

Футболист Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "горняки" встретятся с мадридским Реалом.

"Шахтер выходит на каждую игру, чтобы победить. Нам предстоит очень важный матч с Реалом. Он важный как в психологическом плане, так и в плане результата – нам нужно обязательно добывать 3 очка. Мы будем играть только на победу и сделаем все возможное для этого", — сказал Бондарь в интервью для программы Футбол News.

Напомним, что в четырех стартовых матчах Лиги Чемпионов Шахтер набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место в своей группе. В случае поражения подопечные Каштру потеряют шансы на выход в плей-офф турнира.

Матч Шахтер – Реал состоится во вторник, 1 декабря. Начало поединка в 19:55.

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