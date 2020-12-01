Бондарь — о матче с Реалом: Нам нужно обязательно добывать три очка

Защитник Шахтера поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги Чемпионов.

Футболист Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "горняки" встретятся с мадридским Реалом.

"Шахтер выходит на каждую игру, чтобы победить. Нам предстоит очень важный матч с Реалом. Он важный как в психологическом плане, так и в плане результата – нам нужно обязательно добывать 3 очка. Мы будем играть только на победу и сделаем все возможное для этого", — сказал Бондарь в интервью для программы Футбол News.

Напомним, что в четырех стартовых матчах Лиги Чемпионов Шахтер набрал четыре очка и на данный момент занимает третье место в своей группе. В случае поражения подопечные Каштру потеряют шансы на выход в плей-офф турнира.

Матч Шахтер – Реал состоится во вторник, 1 декабря. Начало поединка в 19:55.

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