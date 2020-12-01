Расклады Лиги чемпионов: кому что нужно

Football.ua предлагает вам узнать, кому что нужно в пятом туре.

Второй блок матчей групповой стадии Лиги чемпионов набирает обороты. В пятом туре может решиться судьба путевок в плей-офф во многих группах.

Отметим, что шесть команд уже гарантировали себе попадание в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Группа А: Бавария (победитель группы)

Группа С: Манчестер Сити

Группа Е: Челси, Севилья

Группа G: Барселона, Ювентус

Кто может выйти в 1/8 финала в пятом туре?

Группа A: Атлетико

Группа B: Боруссия Менхенгладбах, Реал

Группа C: Порту

Группа D: Ливерпуль

Группа F: Боруссия Дортмунд, Лацио

Группа H: Манчестер Юнайтед

Потеряли шансы на выход в 1/8 финала

Группа C: Марсель

Группа D: Мидтьюлланд (займет четвертое место)

Группа E: Краснодар, Ренн

Группа F: Зенит

Группа G: Динамо Киев, Ференцварош

Кто может лишиться шансов на выход в 1/8 финала в пятом туре?

Группа A: Зальцбург, Локомотив

Группа B: Интер, Шахтер

Группа C: Олимпиакос

Группа F: Брюгге

Группа H: Истанбул Башакшехир

Не гарантируют себе выход в 1/8 финала и не лишатся шансов в пятом туре

Группа D: Аталанта, Аякс

Группа H: РБ Лейпциг, Пари Сен-Жермен

Как можно видеть, сразу восемь команд имеют шансы квалифицироваться в следующую стадию состязания. Предлагаем вам узнать, что им для этого нужно.

Группа А

№ Команда И В Н П З П О 1 Бавария 4 4 0 0 15 4 12 2 Атлетико 4 1 2 1 4 7 5 3 Локомотив Москва 4 0 3 1 4 5 3 4 РБ Зальцбург 4 0 1 3 7 14 1



Бавария уже вышла из группы и гарантировала себе первое место. Атлетико может заполучить путевку в плей-офф, если обыграет Баварию, а Локомотив потеряет очки в матче с Зальцбургом.

Логично, что "железнодорожникам" нельзя терять очки в том случае, если Атлетико победит Баварию.

Лига чемпионов. Группа A. Накануне

У Зальцбурга более плачевная ситуация. Проигрыш Локомотиву отправит их на последнее место. Также австрийцы не смогут рассчитывать на проход дальше, если оба матча завершатся вничью или в случае победы Атлетико.

Группа В

№ Команда И В Н П З П О 1 Боруссия М 4 2 2 0 14 4 8 2 Реал Мадрид 4 2 1 1 9 7 7 3 Шахтер 4 1 1 2 3 12 4 4 Интер 4 0 2 2 4 7 2

У Боруссии М очень хорошие шансы гарантировать себе проход в 1/8. Для этого будет достаточно победы над Интером. Также хватит и ничьей, если Шахтер потеряет очки в матче против Реала. Если гладбахцы победят, а Реал проиграет, то немецкая команда займет первое место.

У Реала и Шахтера все довольно просто. Мадридцам нужно победить, чтобы пройти дальше, а команде Каштру не проиграть, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Шахтер — Реал. Накануне

Интер потеряет шансы на проход дальше, если не сможет обыграть Боруссию М. Если подопечные Конте потеряют очки против немцев, а Шахтер обыграет Реал, то Интер останется на последнем месте.

Группа С

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сити 4 4 0 0 10 1 12 2 Порту 4 3 0 1 8 3 9 3 Олимпиакос 4 1 0 3 1 6 3 4 Марсель 4 0 0 4 0 9 0



Манчестер Сити уже в плей-офф и может гарантировать себе первое место, если обыграет Порту. "Драконам" же хватит ничьей против англичан или потери очков Олимпиакоса против Марселя.

Лига чемпионов. Группа C. Накануне

Грекам для сохранения шансов на выход в следующую стадию нужно побеждать Марсель и надеяться, что Порту проиграет Манчестер Сити. Ничья с Марселем гарантирует Олимпиакосу третье место.

Марсель, если не хочет остаться на последнем месте, должен обыгрывать Олимпиакос.

Группа D

№ Команда И В Н П З П О 1 Ливерпуль 4 3 0 1 8 2 9 2 Аякс 4 2 1 1 7 5 7 3 Аталанта 4 2 1 1 8 7 7 4 Мидтьюлланд 4 0 0 4 2 11 0



Ливерпулю для прохода в плей-офф будет достаточно не проиграть Аяксу. Если команда Клоппа победит, а Аталанта потеряет очки против Мидтьюлланда, то "красные" гарантировано займут первое место.

Лига чемпионов. Группа D. Накануне

Мидтьюлланд в любом случае останется на последнем месте, а Аякс и Аталанта не смогут в этом туре гарантировано занять какие-либо позиции.

Группа E

№ Команда И В Н П З П О 1 Челси 4 3 1 0 9 1 10 2 Севилья 4 3 1 0 6 3 10 3 Ренн 4 0 1 3 2 7 1 4 Краснодар 4 0 1 3 4 10 1



Севилья и Краснодар еще по итогам прошлого тура гарантировали себе проход в 1/8 турнира. Победитель очного противостояния займет первое место в квартете.

Аналогично грандам группы Ренн и Локомотив в очном противостоянии могут решить судьбу путевки в Лигу Европы.

Группа F

№ Команда И В Н П З П О 1 Боруссия Д 4 3 0 1 9 3 9 2 Лацио 4 2 2 0 8 4 8 3 Брюгге 4 1 1 2 3 8 4 4 Зенит 4 0 1 3 3 8 1



У Боруссии Д отличные расклады, команде достаточно не проиграть Лацио, чтобы выйти в плей-офф. Также немцев может устроить и поражение, если Брюгге не сможет обыграть Зенит. Победа против Лацио гарантирует "шмелям" первое место в квартете.

Лацио пройдет дальше в случае победы над Боруссией Д или проигрыша Брюгге Зениту. Также итальянцев устроит случай, когда оба матча квартета закончатся вничью, что абсолютно не устроит Брюгге, но гарантирует им Лигу Европы. Бельгийцы также потеряют шансы на евровесну в Лиге чемпионов при поражении от Зенита.

Зениту плей-офф не светит. Если не удастся обыграть Брюгге, то команда останется на последнем месте.

Группа G

№ Команда И В Н П З П О 1 Барселона 4 4 0 0 13 2 12 2 Ювентус 4 3 0 1 8 4 9 3 Динамо Киев 4 0 1 3 3 10 1 4 Ференцварош 4 0 1 3 5 13 1



Барселона и Ювентус уже вышли в плей-офф соревнования. Каталонцам достаточно будет набрать очков в пятом туре больше, чем Ювентус, чтобы гарантировать себе первое место.

Динамо и Ференцварош в данном туре не смогут решить судьбу путевки в Лигу Европы. Это мероприятие откладывается на последний тур.

Группа H

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Юнайтед 4 3 0 1 12 4 9 2 ПСЖ 4 2 0 2 5 4 6 3 РБ Лейпциг 4 2 0 2 4 7 6 4 Истанбул Башакшехир 4 1 0 3 3 9 3



Манчестер Юнайтед пройдет в плей-офф, если не проиграет ПСЖ, а Лейпциг не выиграет у Башакшехира. "Красные дьяволы" могут гарантировать себе первое место, если обыграют французов, а также в случае ничьей при потери очков Лейпцигом.

Даже Истанбул сохраняет шансы на проход дальше. Им нужно побеждать Лейпциг.

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