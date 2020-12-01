Лига чемпионов. Группа C. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете C.

Перед началом пятого тура Лиги чемпионов УЕФА, в квартете C ситуация с будущими участниками плей-офф еврокубков выглядит вполне очевидной, однако пространство для маневра у команд все равно остается. Определились только с одним — Манчестер Сити уже точно попадет в весеннюю часть розыгрыша данного состязания.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сити 4 4 0 0 10 1 12 2 Порту 4 3 0 1 8 3 9 3 Олимпиакос 4 1 0 3 1 6 3 4 Марсель 4 0 0 4 0 9 0

Порту — Манчестер Сити

Вторник, 1 декабря, 22:00. Драгау, Порту. Бьорн Кейперс (Нидерланды) – главный арбитр встречи.

Однако "горожане" отправятся в Португалию не просто отбывать номер. Во всяком случае, именно таким был настрой Хосепа Гвардиолы на послематчевой пресс-конференции по окончанию игры против Бернли (5:0). У "драконов" есть два матча для того, чтобы набрать хотя бы один балл, в результате чего окончательно закрыть дверь плей-офф Лиги чемпионов для Олимпиакоса и Марселя. В первой игре в Англии у Порту получилось лишь обеспечить Манчестер Сити тем самым единственным пропущенным мячом за их четыре сыгранных поединка (1:3).

Ориентировочные составы

Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Сарр, Сануси — Корона, Оливейра, Виера, Отавио — Марега, Диас.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Жезус, Торрес.

Не сыграют: Груич, Пепе, Н’Диай, Мбае — Агуэро, Палмер, Нмеча.

прогноз 2:2

Марсель — Олимпиакос

Вторник, 1 декабря, 22:00. Стад-де-Марсель, Марсель. Хесус Хиль Мансано (Испания) — главный арбитр встречи.

В параллельном поединке данной группы новоиспеченный обладатель рекорда по числу поражений кряду в Лиге чемпионов (13) будет пытаться прервать данную серию в домашней игре против Олимпиакоса. Однако греческий коллектив находится в более комфортной позиции в турнирной таблице, и при этом не лишился возможности зацепиться за раунд плей-офф. Для этого "красно-белым" необходимо добывать исключительно победу во Франции, а также рассчитывать на грубую осечку Порту, после чего смотреть в сторону очного противостояния в заключительном туре. Провансальцы начали данный евросезон как раз с поражения в Греции (0:1).

Ориентировочные составы

Марсель: Манданда — Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави — Ронжье, Камара — Товен, Энрике, Пайе — Жермен.

Олимпиакос: Са — Рафинья, Семеду, Сиссе, Холебас — М’Вилла, Бухалакис, Камара — Родригеш, Эль-Араби, Фортунис.

Не сыграют: Балерди, Радоньич — Вальбуэна, Ранджелович, Хассан, Брума.