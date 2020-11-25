Лига чемпионов. Группа D. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете D.

Противостояния четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы D ознаменуются домашним матчем Ливерпуля против Аталанты, а также игрой амстердамского Аякса на своем поле против датского Мидтьюлланда.

№ Команда И В Н П З П О 1 Ливерпуль 3 3 0 0 8 0 9 2 Аякс 3 1 1 1 4 4 4 3 Аталанта 3 1 1 1 6 7 4 4 Мидтьюлланд 3 0 0 3 1 8 0

Ливерпуль — Аталанта

Среда, 25 ноября, 22:00. Энфилд, Ливерпуль. Карлос дель Серро Гранде (Испания) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Расширенный анонс поединка Аталанта — Ливерпуль можно прочитать здесь.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон — Хендерсон, Вейнлдум — Мане, Фирмино, Жота — Салах

Аталанта: Спортьелло — Толои, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич, Гомес — Сапата

Не сыграют: Ван Дейк, Кейна, Александер-Арнольд, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Шакири — Депаоли, Кальдара, Малиновский.

Под вопросом: Тиаго, Уильямс — Муриэль.

ПРОГНОЗ 3:1

Аякс — Мидтьюлланд

Среда, 25 ноября, 22:00. Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Сергей Карасев (Россия) – главный арбитр встречи. Трансляция на Megogo.

После разгромного поражения Аталанты от Ливерпуля у Аякса появились довольно неплохие шансы на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Амстердамцы сыграли вничью на выезде против Аталанты, минимально уступил на своем поле Ливерпулю, а в третьем туре группового этапа сумели добыть победу над Мидтьюлландом с минимальным преимуществом в счете.

Мидтьюлланд, в свою очредь, за первые три тура группового этапа Лиги чемпионов так и не смог набрать хотя бы один балл. Датская команда в первом туре разгромно уступила Аталанте на своем поле, затем на выезде проиграла Ливерпулю, а в домашнем матче против Аякса также не смогла набрать хоть какие-то очки в этом розыгрыше, несмотря на большее количество созданных моментов.

Оба соперника накануне очной встречи в Лиге чемпионов одержали по две победы во внутреннем первенстве, а потому подходят к поединку в хорошем настроении с игровой точки зрения. Вполне вероятно, что Аякса вряд ли ожидает легкая прогулка на пути к победе, однако более высокий класс футболистов должен сыграть ключевую роль в данном противостоянии.

Ориентировочные составы:

Аякс: Онана — Клайбер, Схаарс, Мартинес, Тальяфико — Блинд, Эккеленкамп, Гравенберх — Нерес, Траоре, Тадич.

Мидтьюлланд: Андерсен — Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо — Каджуст, Ониека — Дрейер, Мабил, Систо — Каба

Не сыграют: Кудус, Энтони — Ольсен, Рийс

Под вопросом: Мазрауи, Классен — Эвандер.