Лига чемпионов. Группа A. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете H.

Противостояния пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы A ознаменуются домашним матчем мадридского Атлетико против мюнхенской Баварии, а также игрой московского Локомотива на своем поле против австрийского Зальцбурга.

№ Команда И В Н П З П О 1 Бавария 4 4 0 0 15 4 12 2 Атлетико 4 1 2 1 4 7 5 3 Локомотив Москва 4 0 3 1 4 5 3 4 РБ Зальцбург 4 0 1 3 7 14 1

Локомотив Москва — Ред Булл Зальцбург

Вторник, 1 декабря, 19:55. РЖД Арена, Москва. Али Палабийик (Турция) – главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Несмотря на досрочный выход мюнхенской Баварии в раунд плей-офф, досрочно гарантировавшей себе первое место в группе, интрига в квартете A по-прежнему жива. После четырех туров остается ряд вопросов: кто продолжит свой путь в Лиге чемпионов, кто отправится в Лигу Европы, а кто обойдется без еврокубковой весны в нынешнем сезоне.

Наряду с Баварией, еще одним явным фаворитом на выход в следующую стадию Лиги чемпионов считался мадридский Атлетико, однако московскому Локомотиву дважды удалось свести поединки против "матрасников" вничью. По правде говоря, "железнодорожники" — светлое пятно на фоне всех российских клубов в Лиге чемпионов. Они даже Баварии уступили с минимальным отставанием в счете (1:2), хотя в графе побед московской команды по-прежнему "красуется" ноль.

Зальцбург так же, как и его будущий соперник, побед в групповом этапе пока не знал, а единственная ничья с Локомотивом в первом туре позволяет австрийцам расположиться на последней строчке. Несмотря на это, "быки" сохраняют математические шансы как на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, так и выход в Лигу Европы. Правда, дальнейшее участие Зальцбурга в самом престижном еврокубке зависит не только от своих результатов, но и от результата матча Атлетико — Бавария.

Ориентировочные составы:

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Миранчук — Эдер, Зе Луиш.

Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен — Собослаи, Камара, Юнузович, Мвепу — Койта, Бериша.

Не сыграют: Смолов — Бернед, Окугава.

Под вопросом: ... — Окафор.

прогноз 1:2

Атлетико — Бавария

Вторник, 1 декабря, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Клеман Тюрпен (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Расширенный анонс поединка Атлетико — Бавария можно прочитать здесь.

Ориентировочные составы:

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско — Коке, Льоренте, Сауль Ньигес — Корреа, Жоау Фелиш

Бавария: Нюбель — Павар, Ньянзу, Зюле, Эрнандес — Хави Мартинес, Мусиала, Дуглас Коста, Мюллер, Сане — Шупо-Мотинг

Не сыграют: Диего Коста, Врсалько — Дэвис, Киммих, Толиссо, Рока, Нойер, Левандовски, Горецка.

Под вопросом: Санчес, Торрейра, Суарес — Боатенг, Ричардс.

ПРОГНОЗ 1:0

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