Лига чемпионов. Группа A. Накануне

Противостояния пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы A ознаменуются домашним матчем мадридского Атлетико против мюнхенской Баварии, а также игрой московского Локомотива на своем поле против австрийского Зальцбурга.
Локомотив Москва — Ред Булл Зальцбург
Вторник, 1 декабря, 19:55. РЖД Арена, Москва. Али Палабийик (Турция) – главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.
Несмотря на досрочный выход мюнхенской Баварии в раунд плей-офф, досрочно гарантировавшей себе первое место в группе, интрига в квартете A по-прежнему жива. После четырех туров остается ряд вопросов: кто продолжит свой путь в Лиге чемпионов, кто отправится в Лигу Европы, а кто обойдется без еврокубковой весны в нынешнем сезоне.
Наряду с Баварией, еще одним явным фаворитом на выход в следующую стадию Лиги чемпионов считался мадридский Атлетико, однако московскому Локомотиву дважды удалось свести поединки против "матрасников" вничью. По правде говоря, "железнодорожники" — светлое пятно на фоне всех российских клубов в Лиге чемпионов. Они даже Баварии уступили с минимальным отставанием в счете (1:2), хотя в графе побед московской команды по-прежнему "красуется" ноль.
Зальцбург так же, как и его будущий соперник, побед в групповом этапе пока не знал, а единственная ничья с Локомотивом в первом туре позволяет австрийцам расположиться на последней строчке. Несмотря на это, "быки" сохраняют математические шансы как на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, так и выход в Лигу Европы. Правда, дальнейшее участие Зальцбурга в самом престижном еврокубке зависит не только от своих результатов, но и от результата матча Атлетико — Бавария.
Ориентировочные составы:
Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Миранчук — Эдер, Зе Луиш.
Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен — Собослаи, Камара, Юнузович, Мвепу — Койта, Бериша.
Не сыграют: Смолов — Бернед, Окугава.
Под вопросом: ... — Окафор.
прогноз 1:2
Атлетико — Бавария
Вторник, 1 декабря, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Клеман Тюрпен (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.
Расширенный анонс поединка Атлетико — Бавария можно прочитать здесь.
Ориентировочные составы:
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско — Коке, Льоренте, Сауль Ньигес — Корреа, Жоау Фелиш
Бавария: Нюбель — Павар, Ньянзу, Зюле, Эрнандес — Хави Мартинес, Мусиала, Дуглас Коста, Мюллер, Сане — Шупо-Мотинг
Не сыграют: Диего Коста, Врсалько — Дэвис, Киммих, Толиссо, Рока, Нойер, Левандовски, Горецка.
Под вопросом: Санчес, Торрейра, Суарес — Боатенг, Ричардс.
ПРОГНОЗ 1:0
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