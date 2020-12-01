Лига чемпионов. Группа D. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете D в рамках Лиги чемпионов.

В рамках поединков пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в родных стенах примет Аякс, а Аталанта сразится с Мидтьюлландом.

1 Ливерпуль 4 3 0 1 8 2 9 2 Аякс 4 2 1 1 7 5 7 3 Аталанта 4 2 1 1 8 7 7 4 Мидтьюлланд 4 0 0 4 2 11 0

Аталанта — Мидтьюлланд

Вторник, первое декабря, Атлети Адзурри, 22:00. Главный арбитр — Тасос Сидиропулос. Прямая трансляция на Megogo

Важнейший поединок для Аталанты, который никоим образом не может позволить себе допустить осечку в игре против соперника, не имеющего никаких турнирных задач. Конечно, многое будет зависеть от параллельной встрече на Энфилде, но при любом исходе матча Ливерпуль — Аякс, если бергамаски одолеют оппонента, то значительно повысят свои шансы выйти в плей-офф.

Команда Гасперини улучшила свою ситуацию в квартете довольно неожиданным образом, обыграв на выезде Ливерпуль. Удивительно, ведь туром ранее Аталанта уступила "красным" в родных стенах со счетом 0:5. Как бы там ни было, задачу-минимум с обеспечением еврокубковой весны бергамаски выполнили. Но даже победа над Мидтьюлландом не гарантирует итальянцам плей-офф, ведь впереди ключевой матч в Амстердаме.

А что Мидтьюлланд? Датчане вышли в групповой этап насладится футболом в кампании сильных соперников. Вряд ли клуб ставил какие-либо задачи на турнир. Важно было сохранить лицо и показать себя, и несмотря на то, что Мидтьюлланд все еще не добыл очков в квартете, за датчанами довольно любопытно наблюдать.

Ориентировочный состав:

Аталанта: Спортьелло — Паломино, Джимсити, Толои — Хатебур, Фройлер, де Рон, Ламмерс, Гомес, Иличич — Сапата

Митьюлланд: Хансен — Паулиньо, Шольц, Андерссон, Колс — Мабиль, Оньека, Систо, Мадсен, Дрейер — Каба

Не сыграют: Малиновский, Миранчук, Кальдара, Пашалич — Рийс, Эвандер, Святченко

прогноз 3:0

Ливерпуль — Аякс

Вторник, первое декабря, Энфилд, 22:00. Главный арбитр — Тобиас Штилер (Германия). Прямая трансляция на Megogo

Подробный анонс поединка между англичанами и нидерландцами читайте на Foоtball.ua в день матча.

Ориентировочный состав:

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Фабиньо, Филлипс, Уильямс — Вейналдум, Хендерсон, Жота — Салах, Мане, Фирмино

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико — Классен, Лабьяд, Гравенберх -- Нерес, Траоре, Тадич

Не сыграют: Ван Дейк, Гомес, Матип, Александр-Арнольд, Шакири, Окслейд-Чемберлейн, Алькантара