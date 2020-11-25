Барселона и Ювентус присоединились к Челси и Севилье в плей-офф Лиги чемпионов

Интрига в группе E и квартете G сохраняется только за право сыграть в Лиге Европы.

Барселона и Ювентус стали очередными командами, которым удалось гарантировать себе выход из группы Лиги чемпионов в следующую стадию турнира.

Каталонский гранд разгромил в гостях киевское Динамо, тогда как туринцы добыли непростую победу над Ференцварошем благодаря голу Альваро Мораты в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, Барселона и Ювентус набрали по 12 и 9 очков соответственно, став недосягаемыми для своих соперников по группе, у которых в активе всего по одному пункту.

Теперь Динамо и Ференцварош разыграют между собой путевку в Лигу Европы.

Напомним, ранее выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов также гарантировали себе Челси и Севилья.