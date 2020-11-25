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01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
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Истанбул Башакшехир
-
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-
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-
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-
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Барселона и Ювентус присоединились к Челси и Севилье в плей-офф Лиги чемпионов

25 ноября 2020

Футболисты Ювентуса, Getty Images

Интрига в группе E и квартете G сохраняется только за право сыграть в Лиге Европы.

Барселона и Ювентус стали очередными командами, которым удалось гарантировать себе выход из группы Лиги чемпионов в следующую стадию турнира.

Каталонский гранд разгромил в гостях киевское Динамо, тогда как туринцы добыли непростую победу над Ференцварошем благодаря голу Альваро Мораты в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, Барселона и Ювентус набрали по 12 и 9 очков соответственно, став недосягаемыми для своих соперников по группе, у которых в активе всего по одному пункту. 

Теперь Динамо и Ференцварош разыграют между собой путевку в Лигу Европы.

Напомним, ранее выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов также гарантировали себе Челси и Севилья.

 

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