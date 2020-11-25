Караваев: В первом тайме класс Барселоны не ощущался, а потом мы опустили руки

Футболист объяснил причину поражения от каталонского гранда.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев дал свой комментарий после домашнего поражения от каталонской Барселоны (0:4).

"Луческу до игры нам говорил, что большим командам судьи отдают предпочтение. Есть как есть. Играли хорошо в первом тайме, особенно в обороне. Были и контратаки, но не использовали. Вот и разница в классе команд. Команда мирового уровня реализовала моменты, а мы — нет".

"После первого гола опустили руки, хотя могли дальше играть в свой футбол. В первом тайме, когда выполняется установка тренера, класс Барселоны не ощущался. Большую роль играет и фактор психологии, ведь они более уверенно чувствуют себя в матчах высокого уровня, нежели мы", — сказал Караваев в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.