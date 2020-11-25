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-
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-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
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Караваев: В первом тайме класс Барселоны не ощущался, а потом мы опустили руки

25 ноября 2020

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ, ФК ДИНАМО КИЕВ

Футболист объяснил причину поражения от каталонского гранда.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев дал свой комментарий после домашнего поражения от каталонской Барселоны (0:4).

"Луческу до игры нам говорил, что большим командам судьи отдают предпочтение. Есть как есть. Играли хорошо в первом тайме, особенно в обороне. Были и контратаки, но не использовали. Вот и разница в классе команд. Команда мирового уровня реализовала моменты, а мы — нет".

"После первого гола опустили руки, хотя могли дальше играть в свой футбол. В первом тайме, когда выполняется установка тренера, класс Барселоны не ощущался. Большую роль играет и фактор психологии, ведь они более уверенно чувствуют себя в матчах высокого уровня, нежели мы", — сказал Караваев в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.

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