Миколенко: Честно? Все логично. Нелогичных голов не бывает

Защитник Динамо высказался о поражении в матче против Барселоны.

Динамо потерпело разгромное поражение от Барселоны в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Крайний защитник киевского клуба Виталий Миколенко прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"По первому тайму я скажу, что мы хорошо оборонялись, не получалось в атаке. Второй тайм... или индивидуальные ошибки, или устали, пропустили столько мячей. Повторю, индивидуальные ошибки как в обороне, так и в атаке, не хватало первого паса, не хватало класса, который есть у Барселоны. Честно? Все логично. Нелогичных голов не бывает, я считаю".



"Второй мяч? Я не выключился, думал, мяч полетит в меня, а не в сторону ворот. Если бы я выбивал, то наверное выбил бы в ворота. Барселона на то и есть Барселона, одна из лучших команд мира. И без Месси, Де Йонга, Пике... Они все очень сильные игроки и доказывают все на футбольном поле"



"Как Динамо будет строить свою стратегию? Ну, я считаю, что у нас одинаковая задача на каждый матч. Сегодня не получись победить, дальше Ворскла, Ювентус", — заявил Микоколенко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Барселона вы можете на Football.ua.