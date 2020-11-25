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-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
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-
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Миколенко: Честно? Все логично. Нелогичных голов не бывает

25 ноября 2020

Виталий Миколенко, ФК Динамо Киев

Защитник Динамо высказался о поражении в матче против Барселоны.

Динамо потерпело разгромное поражение от Барселоны в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Крайний защитник киевского клуба Виталий Миколенко прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"По первому тайму я скажу, что мы хорошо оборонялись, не получалось в атаке. Второй тайм... или индивидуальные ошибки, или устали, пропустили столько мячей. Повторю, индивидуальные ошибки как в обороне, так и в атаке, не хватало первого паса, не хватало класса, который есть у Барселоны. Честно? Все логично. Нелогичных голов не бывает, я считаю".

"Второй мяч? Я не выключился, думал, мяч полетит в меня, а не в сторону ворот. Если бы я выбивал, то наверное выбил бы в ворота. Барселона на то и есть Барселона, одна из лучших команд мира. И без Месси, Де Йонга, Пике... Они все очень сильные игроки и доказывают все на футбольном поле"

"Как Динамо будет строить свою стратегию? Ну, я считаю, что у нас одинаковая задача на каждый матч. Сегодня не получись победить, дальше Ворскла, Ювентус", — заявил Микоколенко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Барселона вы можете на Football.ua.

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