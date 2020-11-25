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-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
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-
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Вукоевич объяснил отсутствие Супряги в старте на матч против Барселоны

25 ноября 2020

Владислав Супряга

Футболист находится не в лучшей форме.

Помощник главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Огнен Вукоевич рассказал, почему Владислав Супряга не вышел на матч против Барселоны с первых минут.

"У Супряги был коронавирус. Он тяжело восстанавливался. Мистер принял решение поставить Вербича в старт", — рассказал Вукоевич в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Владислав Супряга появился на поле на 70-й минуте поединка сменив Карлоса де Пену.

Отметим, что Барселона не испытала проблем в матче с киевлянами, добыв победу (0:4). Видео голов и обзор данного противостояния можно смотреть на Football.ua.

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