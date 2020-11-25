Вукоевич объяснил отсутствие Супряги в старте на матч против Барселоны

Футболист находится не в лучшей форме.

Помощник главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Огнен Вукоевич рассказал, почему Владислав Супряга не вышел на матч против Барселоны с первых минут.

"У Супряги был коронавирус. Он тяжело восстанавливался. Мистер принял решение поставить Вербича в старт", — рассказал Вукоевич в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Владислав Супряга появился на поле на 70-й минуте поединка сменив Карлоса де Пену.

Отметим, что Барселона не испытала проблем в матче с киевлянами, добыв победу (0:4). Видео голов и обзор данного противостояния можно смотреть на Football.ua.