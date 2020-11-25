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Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
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-
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Луческу: С самого начала было сложно на что-то рассчитывать в такой группе

25 ноября 2020

Мирча Луческу, Getty Images

Специалист оценил игру команды в поединке Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в игре против каталонской Барселоны (0:4).

"Первый тайм был лучше, мы имели несколько моментов у ворот соперника. При большей доле удачи могли забить. Однако во втором тайме Барселона показала свой уровень. Я понимаю, что игроки, которые стоят столько, не могли не сделать разницу. Как только пропустили первый гол — опустили руки и перестали верить в себя. Не понимаю почему. Очень недоволен тем, что в редких контратаках у нас отсутствовал последний пас".

Специалист также заявил, что Барселоне повезло в некоторых из моментов и намекнул на ошибку со стороны судьи, который не назначил 11-метровый на Беньямине Вербиче.

"Удача была на их стороне, забили с первого момента. А после второго гола мы уже не играли. И что меня расстроило, так это то, что мы проигрывали единоборства. Пенальти? В таких играх судьи обычно принимают сторону сильнейшего. Я считаю, что пенальти был на Вербиче. Не обижаюсь, потому что знаю — помогают сильнейшим. Судьи берут сторону больших клубов, это не новость. Но заслуженная победа Барселоны".

"Мне не понравилось, что с таким счетом проиграли, должны были бороться до конца. С самого начала было сложно рассчитывать на что-то в такой группе с Ювентусом и Барселоной. Было ясно, за что мы будем бороться. Теперь важно, чтобы после коронавируса все вернулись и восстановились. Хотелось бы, чтобы этот период быстрее прошел", сказал Луческу в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.

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