Педри: Матч с Динамо станет ключевым для Барселоны

Полузащитник Барселоны поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов.

Педри считает, что в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против Динамо Барселона может решить задачу выхода из группы.

"Мы не должны смотреть на соперника, его силу или слабость, надо просто выигрывать, – сказал атакующий полузащитник Барселоны на предматчевой пресс-конференции. – Если мы выиграем, то фактически обеспечим себе выход из группы, поэтому этот матч для нас ключевой".

"Я уже почти освоился в Барселоне. Сначала, конечно, волновался, но теперь все нормально. Особенно ценно — это играть и тренироваться с Месси. Его советы очень важны".

"Мне все равно, на какой позиции меня будет использовать тренер. Главное — играть и приносить пользу команде. Но наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите, когда оказываю поддержку нападающим".

Матч Барселона — Динамо запланирован на среду, 4 ноября. Начало в 22:00.

Однако он может не состояться в срок, если в Динамо обнаружатся еще игроки с коронавирусом.