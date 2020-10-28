Бондарь: Вся наша команда — герой

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал результат матча второго тура Лиги чемпионов.

Валерий Бондарь считает ничью с Интером во втором туре группового раунда Лиги чемпионов хорошим результатом.

"Думаю, ничья — хороший результат, так как команда старалась заработать очки, – цитирует защитника Шахтера официальный сайт телеканала Футбол. – Очень важно, что мы заработали этот бал. Вся наша команда — огромный герой".

"Очень хочется играть в таких поединках, как с Реалом и Интером, когда ты выходишь на поле против футболистов, которых раньше видел только по телевизору. И хочется показать, что ты тоже можешь противостоять им".

"В этом матче было сложнее действовать против Лукаку. С ним бесполезно играть в силовой манере, надо стараться лучше выбрать позицию, играть на опережение, вытыкивать мяч. Лаутаро было проще предугадать. Он хороший нападающий, но не скажу, что создал нам какие-то проблемы".

Ранее результат матча прокомментировал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.