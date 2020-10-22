Каштру заставил бразильцев обороняться, а Зидан недооценил скоростные качества игроков Шахтера

Football.ua анализирует поединок между мадридским Реалом и донецким Шахтером.

Донецкий Шахтер, имея большие проблемы с составом, сумел добиться выездной победы над мадридским Реалом. Если бы кто-то до матча озвучил такую мысль, то наверняка все бы подумали, что человек немного не в себе. Но уже сейчас, когда матч с Реалом позади, то можно констатировать факт, что Шахтер был ближе к разгрому "королевского" клуба, чем Реал к тому, чтобы спасти этот матч.

Разбираемся, почему же Шахтер сумел так хорошо сыграть и провести один из лучших таймов за всю свою историю.

С первых минут матча Реал решил попробовать "задушить" Шахтер высоким прессингом. Все мы помним, как испанцы разобрались на своем поле в матче против сборной Украины. Вероятно, Реал надеялся осуществить что-то подобное и в игре против Шахтера, но мадридский клуб забыл о том, что у донецкого клуба есть большое количество скоростных техничных футболистов не с украинским паспортом, которые были готовы к такому развитию событий.

На старте поединка Реалу удалось вынудить Трубина выбить мяч в аут, но потом "горняки" собрались и абсолютно спокойно начали справляться с давлением Реала. Ключевыми футболистами в неудачном высоком прессинге Реала были Маркос Антонио, который очень здорово на скорости работал с мячом и, конечно же, Марлос. Именно опытный игрок Шахтера позволил своей команде преуспеть в фазе выхода из обороны в атаку. Марлос опускался очень низко и предлагал себя своим партнерам по команде.

Бразильский украинец очень часто за счет индивидуального мастерства освобождался из-под опеки и разворачивался с мячом по направлению к атаке. У футболистов Реала практически не получалось отобрать мяч у Марлоса без нарушения правил. Один раз это получилось сделать у Модрича на 35-й минуте, второй раз у Винисиуса на 59-й. И во втором эпизоде Реал сумел выжать из момента максимум и конвертировать эту потерю Марлоса в гол.

Действуя высоко, футболисты Реала, дабы не терять компактность, вынуждены были также достаточно высоко расположить свою линию обороны. Тут отмечаем тренерский штаб "горняков", который дал указание своим футболистам атаковать пространство за спинами игроков Реала, а Майкон и Маркос Антонио очень здорово снабжали своих партнеров передачами в эти зоны. Центральные защитники "сливочных" были сосредоточены на опеке Дентиньо, в то время как Марлос, Тете и Соломон получали возможности для открываний в середину. Первый голевой момент, который мог реализовывать Марлос как раз был создан после такой вертикальной передачи Майкона.

Маркос Антонио также старался обострять игру вертикальными передачами в свободные зоны.

Отмечаем и тот момент, что все футболисты Шахтера проделали огромный объем работы в обороне, в том числе бразильцы. С первых минут матча Реал начал сильно нагружать фланг Виктора Корниенко. Непонятно, то ли мадридцы целенаправленно давили на молодого и неопытного защитника Шахтера, то ли они хотели строить свои атаки больше через Менди. Но уже на 8-й минуте матча Корниенко увидел перед собой желтую карточку, стало тревожно. Виктор сумел обуздать свои эмоции и потом практически не дал ничего сделать Менди на своем фланге. Отмечаем то, насколько качественно помогал на фланге в обороне Манор Соломон.

Во втором тайме Реал сумел забить гол исключительно благодаря индивидуальному мастерству Луки Модрича. Появилась иллюзия того, что Реал сумел вернуться в игру.

В первом тайме пока у Шахтера были силы, то "горняки" большим количеством выходили в свои атаки.

Во втором тайме "оранжево-черные" атаковали уже меньшим количеством, но при этом продолжали создавать большое количество голевых возможностей.

То, в какой сложной ситуации постоянно оказывались центральные защитники хозяев в первую очередь говорит о качественном быстром выходе Шахтера из обороны в атаку. После отбора подопечным Каштру удавалось быстро, сохраняя динамику, выводить своих атакующих футболистов на свободное пространство.

Второй гол стал следствием потери мяча Марлосом. При счете 3:2 Реал не придумал ничего более изысканного, как начать "грузить" навесы с флангов в штрафную. И тут настал звездный час Хочолавы, который в итоге выиграл 86% единоборств и осуществил 15 перехватов. Шахтер имел все предпосылки в своей очередной контратаке забить четвертый гол и закрыть все вопросы, но минимальный счет продержался до конца матча, а на последних минутах еще и волнительные минуты пришлось пережить, когда арбитр просматривал VAR и думал, засчитывать ли третий гол Реала.

Неожиданная победа Шахтера, от того только более желанная и значимая.

Сергей Горбаченко, Football.ua