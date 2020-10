"Худший Реал за десятилетие": реакция СМИ и болельщиков на победу Шахтера

Football.ua собрал мнения прессы и болельщиков о поединке в рамках Лиги чемпионов.

Шахтер создал настоящую сенсацию в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Победить Реал на выезде — задача не из легких для любой команды в Европе, а "горнякам" удалось это сделать, имея колоссальные кадровые проблемы. Дончане ответили всем скептикам, которые списали Шахтер еще до старта группового этапа. Да, о каком-то итоговом результате говорить рано, но лучшего старта турнира придумать сложно.

Столь неожиданное поражение Реала срезонировало в испанской прессе. СМИ отмечают, что "бланкос" не сделали никаких выводов после проигрыша в Примере против Кадиса, а в прошлом матче команда была бледной тенью самих себя.

"Шахтер ушел на перерыв с преимуществом 3:0, и этот счет после 45 минут стал худшим результатом, который когда-либо был у "бланкос" в Лиге чемпионов. Француз раскритиковал своих подопечных за то, как они начали игру с Кадисом, и он снова будет разгневан первой половиной матча с Шахтером. Украинцы повторили сценарий победы Кадиса и в дебюте обыграли Реал.

На самом деле дончане даже могли уйти на перерыв с большим преимуществом, чем имели. К тому же, даже когда они сами не попадали в ворота, им оказали помощь в виде злополучного автогола Рафаэля Варана", — анализирует встречу команд Marca.

С более жесткой критикой выступило издание AS, отметив полную беззубость подопечных Зидана в прошедшем поединке.

"Как и в матче против Кадиса, Реал выступал с отсутствием аппетита к игре, пока не оказался далеко позади на табло. Первый гол обрисовал ситуацию. Корниенко, украинский левый защитник, пересек поле вдоль и поперек, никто ему не мешал, пока он не увидел на другой стороне Тете, который забил в дальний угол. Провал в обороне на всех участках усугубился, когда последовал второй гол. Пас уже отдавал сам Тете, а самоубийственное касание совершил Варан. Лига чемпионов обрушилась на Зидана. А Соломон довел счет до разгромного.

Ни до, ни после голов Мадрид не подавал признаков жизни. Сито из обороны сзади, очень пресная средняя линия, несмотря на то, что Зидан разместил двух фантомных вингеров (особенно Родриго, который скорее был невидим) и с Йовичем, который был где-то на другой планете. Худший Мадрид за десятилетие".

Mundo Deportivo, в свою очередь, отмечает, что Реал близок к кризисной ситуации накануне очного противостояния в Примере против Барселоны.

"Реал идет от поражения к поражению до финального кризиса, если он не переживает этого кризиса уже сейчас. И то, что в предстоящую субботу Класико — плохие новости для "бланкос". После поражения от Кадиса, добавив негатива своему имиджу, подопечные Зидана проиграли Шахтеру в Лиге чемпионов. Украинская команда с радостью пользовалась теми шансами, которые преподносил Реал.

И дело в том, что если бы поединок с донецким Шахтером прошел на Бернабеу при заполненных трибунах, то, наверное, свист фанатов после перерыва еще звучал бы в головах игроков, заставляя их активнее менять ситуацию на поле".

Активно критиковали Реал и радовались на Шахтер в социальных сетях.

"Реал не купил в этом сезоне VAR, потому что они экономят деньги на Мбаппе".

Real Madrid didn't buy VAR for this season cause they are saving money for Mbappe. — Troll Football (@TrollFootball) October 21, 2020

"Противостояние обороны Барселоны и Реала в предстоящем Класико". Ну смешно же, согласитесь.

Один из болельщиков провел параллель между матчем Реала и камбэком Вест Хэма в игре против Тоттенхэма.

"Реал Мадрид попытался отыграться после счета 0:3, но, судя по всему, они не так хороши, как Вест Хэм".

Real Madrid tried to come back from 0-3 but apparently they're not as good as West Ham 😎⚒ — ⚒Pinx Hindocha GSBOUT⚒ (@pinxhindocha) October 21, 2020

А вот, видимо, одна из главных причин поражения Реала в матче против Шахтера — отсутствие Рамоса.

Real Madrid without Sergio Ramos in the Champions League:



❌ Juventus

❌ CSKA Moscow

❌ CSKA Moscow

❌ Ajax

❌ PSG

✅ Club Brugge

❌ Manchester City

❌ Shakhtar pic.twitter.com/hiZ1GyWQRh — Isaac Waihenya (@IsaacWaihenya) October 21, 2020

Тем не менее, возможно, Реалу в прошедшем матче не хватало не Рамоса, а кое-что другое.

What people think Real Madrid missed tonight vs What they really missed pic.twitter.com/XQyBcFrrVg — Troll Football (@TrollFootball) October 21, 2020

"Не имея в общей сложности ДЕСЯТЬ игроков основного состава на игру из-за COVID-19, донецкий Шахтер поехал в Мадрид, выбил дверь и ударил Реалу по зубам".

Without a total of TEN first-team players for the game due to COVID-19, Shakhtar Donetsk traveled to Madrid, knocked down the door n kicked Real Madrid's teeth in — Petty Wap (@aruigu) October 22, 2020

Украинские болельщики также остались довольны увиденным.

Реал — Шахтер 2-3,

Real Madrid — Shakhtar 2-3,

коронавирус помог Каштру избавиться от ветеранов,

7 игроков Шахтера возрастом 19-21 год

показали скорости и выносливость недоступные для основного состава и Реала и самого Шахтера

Молодежь бьет класс@FCShakhtar #РеалШахтар #UCL https://t.co/VwzNLU9Bje — Pound (@pound_sterling) October 21, 2020

Реал Мадрид — Шахтар 2-3. Не можу повірити своїм очам! Але остаточний рахунок то таке та ж як кроти дерли Реал 3-0! Так, здебільшого іноземними талантами, але ж! pic.twitter.com/BqA6T9sH7N — Vasyl Puzanov (@vasyl_puzanov) October 21, 2020

Никаких оправданий для чемпиона Ла Лиги. Шахтер — молодец. У них половина основного состава не играла, но все равно вынесли Реал на Бернабэу. Сливочным урок! https://t.co/0U9cYVDx7D — ATLANT (@kg_atlant) October 21, 2020

я думала, що в 2020 мене вже нічим не здивуєш.

дякую, Шахтар! ви змогли!!! — Catherine (@Eeeskatee1) October 21, 2020

