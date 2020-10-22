Гол Модрича Шахтеру претендует на звание самого красивого в туре

УЕФА предложил болельщикам четыре гола, из которых выберут лучший в первом туре.

Обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич поразил ворота Шахтера роскошным ударом из-за штрафной.

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо отметился подобным мячом в ворота Атлетико (4:0).

Кристиан Рамирес из Краснодара сравнял счет в матче с Ренном (1:1). Этот гол (на видео с 1:30) стал первым в истории клуба в Лиге чемпионов.

Четвертым претендентом стал гол капитана Аталанты Алехандро Гомеса в ворота Мидтьюлланда (4:0), также забитый ударом из-за штрафной. Посмотреть его можно только на официальном сайте УЕФА, где и прогодит голосование за самый красивый гол тура.