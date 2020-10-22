Судаков и Вьюнник дебютировали за Шахтер, еще четверо игроков впервые сыграли в ЛЧ

Для шестерых футболистов донецкого клуба победа над Реалом получилась особенно знаковой.

Шахтер в первом туре Лиги чемпионов обыграл Реал на выезде (3:2). Этот поединок стал дебютным за первую команду дончан для 18-летнего полузащитника Георгия Судакова и его ровесника, нападающего Богдана Вьюнника. До этого у них на двоих было одно попадание в заявку на матч – у Судакова на игру с Десной.

Анатолий Трубин, Витао, Валерий Бондарь и Виктор Корниенко – уже не новички в первой команде Шахтера, но эта игра стала для них первой в Лиге чемпионов.

Шахтер после первого тура лидирует в группе, поскольку Интер и Боруссия М сыграли вничью (2:2). Следующий поединок "горняки" проведут в Киеве против Интера 27 октября.