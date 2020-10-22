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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
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-
28 октября
22:00
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-
Зенит
-
28 октября
22:00
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-
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-
28 октября
22:00
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Судаков и Вьюнник дебютировали за Шахтер, еще четверо игроков впервые сыграли в ЛЧ

22 октября 2020

Богдан Вьюнник, ФК Шахтер

Для шестерых футболистов донецкого клуба победа над Реалом получилась особенно знаковой.

Шахтер в первом туре Лиги чемпионов обыграл Реал на выезде (3:2). Этот поединок стал дебютным за первую команду дончан для 18-летнего полузащитника Георгия Судакова и его ровесника, нападающего Богдана Вьюнника. До этого у них на двоих было одно попадание в заявку на матч – у Судакова на игру с Десной.

Анатолий Трубин, Витао, Валерий Бондарь и Виктор Корниенко – уже не новички в первой команде Шахтера, но эта игра стала для них первой в Лиге чемпионов.

Шахтер после первого тура лидирует в группе, поскольку Интер и Боруссия М сыграли вничью (2:2). Следующий поединок "горняки" проведут в Киеве против Интера 27 октября.

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