Шахтер возглавил группу Лиги чемпионов после первого тура

Подопечные Луиша Каштру неожиданно вышли на первое место.

Шахтер возглавил группу Лиги чемпионов по итогам сыгранного первого тура.

Подопечные Луиша Каштру сенсационно обыграли Реал на выезде, а Боруссия М и Интер поделили очки.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридскому Реалу предстоит сыграть в гостях у менхенгладбахской Боруссии, а донецкий Шахтер будет принимать на поле НСК "Олимпийский" в Киеве миланский Интер в надежде взять реванш за полуфинал прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.