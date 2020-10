Реал — Шахтер. Наши оценки

Впервые после августовского матча против миланского Интера, есть желание простить даже грубые огрехи донецкому Шахтеру, которые имелись по ходу отчетного противостояния. "Горняки" улетели на выездной поединок с мадридским Реалом с четким осознанием имевшихся у них проблем. Будем честны, никто не мог ожидать такого выступления от "оранжево-черных", что еще сильнее повышает их заслуги в в битве с мадридским Реалом.

И вот теперь стоит взглянуть на главный момент матча с грандом европейского футбола — Марлосу 32 года, Дентиньо — 31, Хочолаве — 27, а остальные футболисты были значительно моложе. Внимание, вопрос — а не увидели ли мы в этот октябрьский вечер одномоментное перерождение действующего чемпиона Украины, которое, как бы неоднозначно это ни звучало, вызвал коронавирус COVID-19?

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на "Альфредо ди Стефано" (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 6,5. Сложно назвать игру голкипера дончан в этой встрече "героической". Трубин просто качественно выполнял свою работу в тех ситуациях, где это было возможно, а с голевыми ударами игроков мадридского Реала вряд ли бы нашелся игрок в данной позиции, который сумел бы совладать. Три сейва были записаны на его персональный счет, ровно столько же, сколько и у более опытного бельгийского визави Тибо Куртуа. Возникали и претензии по ходу встречи. Особенно, если дело касалось игры на выходе на перехват — проблемное это дело для голкиперов украинских топ-клубов, как показал первый тур. Но, если брать в целом весь поединок, в адрес Анатолия критика доносилась лишь изредка.

Додо — 7,0. Битва между поколениями бразильских фланговых защитников проходила со стороны правого фланга обороны Шахтера в этот вечер. Додо в условиях борьбы против Марсело предпочитал оставаться в роли встречающей стороны на своей половине поля, поэтому привычных для него скоростных подключений по ходу поединка мы практически не заметили. Если посмотреть на тепловую карту игрока мадридского Реала, то корректность выбранной тактики от тренерского штаба не вызывает сомнений — Марсело в любом случае находился бы выше центральной линии, вне зависимости от того, был бы ли правый защитник Шахтера перед ним, или за его спиной.

Впрочем, через Додо дончанам удавалось успешно разыгрывать достаточно много динамических треугольников на своей половине, поэтому на его "пассивность" в атаке можно закрыть глаза. Отдельным моментом стоит отметить очередную попытку Шахтера инвертировать фланги обороны по ходу игры, что несло собой целью местами сводить в противостоянии двух "бегунков": Менди и Додо. 2 успешных отбора и три перехвата — Марсело такими показателями в защите похвастаться не мог.

Валерий Бондарь — Давид Хочолава — 7,0. Пара центральных защитников Шахтера сыграла в достаточно уверенной связке на протяжении всего поединка. Разница между их обособленными друг от друга действиями были лишь в том, что Хочолаве удавалось весь матч продержаться в стабильном ключе, в то время как Бондарь почувствовал уверенность лишь в заключительной фазе. Впрочем, ситуация на поле как раз и требовала повышенной внимательности в последние полчаса встречи. Почти 20 выносов из штрафной оформили центральные защитники Шахтера — это если об оборонительных действиях. Однако и позиционном розыгрыше эта пара показала достаточно высокий уровень мастерства при игре под прессингом со стороны соперников.

Виктор Корниенко — 8,0. Сыграл в лучших традициях Исмаили, только в "стиле Корниенко". Агрессивные попытки отбора в защите быстро завершились предупреждением, после чего у Виктора было два пути — сыграть на удачу против Менди в низком блоке, или устроить оппоненту холодный душ на фланге своими подключениями. В исполнении мы увидели второй вариант, отчего игра Шахтера в атаке только заиграла яркими красками. Смелость Корниенко внесла значительный вклад в первый гол "горняков", после которого команда заиграла словно по накатанной. В отличии от Додо, Виктор играл чуть ближе к центру поля, и это при том, что Ферлан располагался также высоко, как и Марсело. Однако дважды обыгранным по ходу встречи с поля ушел именно француз.

Майкон — 7,0. Чистый разрушитель с функцией первого паса — такой был роль бразильца в этот вечер на футбольном поле. Согласно статистическим показателям, он справился с обеими частями своих обязанностей в полном объеме. Мобильность помогала Майкону перерезать поперечные передачи соперников, а видение поле позволяло доставлять мяч партнерам в переднюю линию сразу после удачного отбора. Марлос в свой первый контрвыпад убегал именно по такому сценарию. При этом, Майкон был ключевым связующим звеном для коллектива Каштру при розыгрыше мяча на своей половине. С пасом он особо не грешил (94%), так что все поставленные перед ним задачи были выполнены.

Маркос Антонио — 7,0. Вся мощь игры Антонио в этот вечер четко прослеживается во время затяжной комбинации на своей половине перед первым забитым Шахтером мячом. Маркос отвечал за обычное движение позиционных атак дончан по ходу всего поединка, поэтому через его ноги проходила большая часть треугольников "оранжево-черных". Витор Северино, первый ассистент Луиша Каштру, даже посвятил пост в социальной сети действиям Антонио.

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” Samuel Beckett pic.twitter.com/ANL4eLFyFL