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-
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-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
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-
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-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
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Манчестер Юнайтед
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28 октября
22:00

Модрич: Шахтер — хорошая команда, мы не недооценивали их

21 октября 2020

getty images

Хорватский полузащитник дал комментарий после матча.

Реал уступил Шахтеру в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3. Лука Модрич отдал должное "горнякам" и описал игру своей команды.  

"Мы знаем, что Шахтер — хорошая команда, мы не недооценивали их. Проще говоря, мы плохо начали, они забили первый гол, и мы опустили голову. Сыграли немного лучше после перерыва, но мы недовольны игрой.

Мы были недостаточно хороши. Мы играли лучше во втором тайме, но этого было недостаточно. Нам нужно улучшаться и держаться вместе. Это тяжелое поражение, но мы идем дальше", — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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