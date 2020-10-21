Модрич: Шахтер — хорошая команда, мы не недооценивали их

Хорватский полузащитник дал комментарий после матча.

Реал уступил Шахтеру в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3. Лука Модрич отдал должное "горнякам" и описал игру своей команды.

"Мы знаем, что Шахтер — хорошая команда, мы не недооценивали их. Проще говоря, мы плохо начали, они забили первый гол, и мы опустили голову. Сыграли немного лучше после перерыва, но мы недовольны игрой.



Мы были недостаточно хороши. Мы играли лучше во втором тайме, но этого было недостаточно. Нам нужно улучшаться и держаться вместе. Это тяжелое поражение, но мы идем дальше", — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.